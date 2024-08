Non solo bellezza Miss Toscana è al rush finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) La ragazza più bella della regione, quest’anno, sarà eletta e premiata a Castelfiorentino. Nell’ambito di una serata già programmata che mira a coniugare, musica dal vivo, comicità e spettacolo. Sarà infatti proprio Castello ad ospitare l’ormai imminentedi "2024", che si terrà a conclusione di oltre trenta appuntamenti tra casting, selezioni provinciali e titoli collaterali già assegnati nelle scorse settimane. La manifestazione è insomma pronta a giungere al momento-clou, quello più atteso e decisivo: il titolo si assegnerà il prossimo primo settembre in piazza Kennedy. Sono ventisei le ragazze in gara che sognano il successo, a seguito delle due che hanno poi scelto di ritirarsi dalla contesa per motivi personali.