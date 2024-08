Lancia gattino dall’auto nel rifugio dell’Enpa di Voghera | identificato e denunciato per abbandono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024)(Pavia) – Hato un gatto oltre la recinzione delEnpa die ha poi cercato di allontanarsi. Sperava forse di farla franca, ma l’uomo è statomercoledì dall’Ente nazionale protezione animali per. Il micio è atterrato nell’area sgambamento dei cani dove in quel momento, per fortuna, c’erano solo due cani che non lo hanno attaccato. La gattina, che è stata chiamata Violante, è il 148esimo felino abbandonato o ceduto all’Enpa diquest’anno, che ora cerca adozione. E’ un bilancio nerissimo quello tracciato dalla protezione animali di. Oltre alle cessioni, e agli abbandoni davanti ali volontari hanno accolto animali vittime dei peggiori crimini estivi e maltrattamenti. Tra gli arrivi alEnpa di, ad esempio c’è Olimpia, una splendida Labrador nera arrivata dalla provincia di Pavia.