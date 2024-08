La schiavitù non è affatto finita | l’unica liberazione possibile nasce dal basso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) La, processo nel quale la persona è espropriata della sua umana dignità, non èterminata. Difficile dimenticare la tratta atlantica di milioni di schiavi preceduta e accompagnata dal quella dei mari orientali attraverso le piste carovaniere del deserto. In questo ambito Paesi ‘cristiani’ e ‘musulmani’ hanno utilizzato entrambi lacome sistema economico e sociale, mare Mediterraneo compreso. La tratta degli schiavi ha saputo adattarsi e prosperare nelle mutevoli contingenze storiche senza nulla perdere della sua cinica strategia di annientamento. In Africa Occidentale la pratica dellasi riproduce in vari Paesi a seconda dei gruppi etnici, dei rapporti di potere culturale, economico e politico. Per ogni epoca le sue ‘compatibili’