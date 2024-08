La nostra azienda sta reclutando nuovi dipendenti | l’allarme della Postale per un nuovo messaggio truffa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Ciao! Mi dispiace disturbarla! Posso avere un po’ del suo tempo per un po’?”. Si tratta di unche da alcuni giorni, secondo quanto emerge dallanciato dalla Polizia, sta girando sulle applicazioni di messaggistica istantanea che ormai, spiegano gli investigatori, “rappresentano sempre di più il veicolo preferito dai cybercriminali per adescare giovani in cerca di lavori che non richiedano competenze specifiche e possano essere svolti comodamente da casa”. Lamostra che rispondendo a questouna presunta “reclutatrice” tenta di invogliare ad accettare un’allettante proposta di lavoro: “Lastaper un’opportunità di lavoro part-time da casa per seguire vari marchi che vogliono pagare per aumentare la loro popolarità seguendo i loro account Instagram.