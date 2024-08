La famiglia di Sharon Verzeni | Immenso dolore grazie agli inquirenti per gli sforzi per giungere alla verità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo) – I familiari di, la barista di 33 anni uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi in via Castegnate a Terno d'Isola hanno fatto sentire nuovamente la propria voce, attraverso una nota diramata in serata: "Oggi i familiari di, per il tramite del proprio legale di fiducia, hanno partecipato all'avvio di ulteriori accertamenti svolti presso la polizia giudiziaria ai quali avevano diritto di assistere, in qualità di persone offese” hanno fatto sapere.è stata uccisa con in un’aggressione veloce, rapidissima, fulminea.non ha avuto il tempo di gridare aiuto. L’arma del delitto, un coltello con lama appuntita, uno di quelli che si utilizzano in cucina. Oppure un pugnale.