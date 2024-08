Incidente in monopattino Morto il 46enne faentino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Èieri in ospedale Marco Bartoli, ilche il giorno di Ferragosto era stato ritrovato incosciente sul rivale del fiume Lamone, in piazza Lanzoni a Faenza, accanto al proprio. Troppo gravi, infatti, sono stati i traumi che l’uomo aveva riportato nell’in cui è rimasto coinvolto e che, nelle ipotesi degli inquirenti della polizia di Stato, dovrebbe essere riconducibile a una caduta accidentale. L’Autorità Giudiziaria però potrebbe decidere di disporre eventuali ulteriori accertamenti per fare piena luce sull’esatta dinamica di quanto accaduto. Proprio per questo motivo la data dei funerali non è ancora stata fissata, la Procura infatti dovrà concedere il nulla osta. È invece circostanziato l’orario in cui i soccorsi sono intervenuti, intorno alle 17.