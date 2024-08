Cybertruffa ai danni dei ragazzi | like su Instagram e Telegram in cambio di soldi ma non va a finire così anzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Milano, 23 agosto 2024 – Cybetruffa, ultima (per poco) frontiera aisoprattutto dei giovani, moltissimi lombardi, sfruttando la loro passione per i social e la ricerca di un posto di lavoro che magari non richieda competenze specifiche e possa essere svolto comodamente da casa facendoti sentire anche un mini influencer. A dar l’allarme è il Commissariato di Pubblica sicurezza online. L’approccio “Ciao! Mi dispiace disturbarla! Posso avere un po’ del tuo tempo per un po’?” è il messaggio d’approccio su. “Rispondendo a questo messaggio – spiegano gli agenti - una presunta “reclutatrice” tenterà di invogliarti ad accettare un’allettante proposta di lavoro.