Conte carica il Napoli | Gruppo solido serve unità per superare le difficoltà

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il tecnico delAntonioparla alla vigilia della sfida contro il Bologna, chiedendo fiducia e supporto per la squadra. Alla vigilia di-Bologna, Antonioha parlato in conferenza stampa da Castel Volturno, affrontando diversi temi. Il tecnico salentino ha analizzato la sconfitta contro il Verona, la preparazione per il Bologna e le aspettative per la prossima sfida al Maradona.sulla partita-Bologna e l’importanza dei tifosi Aprendo la conferenza,ha subito focalizzato l’attenzione sulla sfida imminente contro il Bologna: “Io voglio parlare del Bologna, come sapete, è una partita sapete cosa ha fatto l’anno scorso. Incentriamo tutto sul discorso partita, è più importante per me! E’ un’ottima squadra, in Champions con 15 punti sopra. L’ultima hanno vinto al Maradona e ci deve far capire la