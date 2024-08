Calciomercato Finotto resta azzurro | Lotteremo insieme

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Anche se alcune voci di mercato ad un certo punto lo avevano dato come possibile partente la Carrarese non ha mai avuto dubbi sul fatto di non interrompere il rapporto con Mattia, l’attaccante veneto classe 1992 arrivato a gennaio e diventato decisivo nella conquista della storica promozione in serie B degli azzurri. L’ulteriore conferma si è avuta ieri con l’annuncio del prolungamento del contratto del giocatore per un altro anno., che andava a scadenza il 30 giugno 2025, si è legato con la Carrarese per un ulteriore stagione. "Ringrazio, innanzitutto, la società per la fiducia e il supporto che, da quando sono arrivato, mai mi ha fatto mancare sotto ogni punto di vista – ha esternato Mattia dopo la firma del nuovo contratto -.