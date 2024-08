Blade Runner 2099 come sarà la serie sequel? Un produttore offre un grande aggiornamento

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 agosto 2024) Scopriamoapparirà la nuovaambientata 50 anni dopo ildiretto da Denis Villeneuve con Ryan Gosling È attualmente in corso la produzione di, l'imminentelimitata di Prime Video che prosegue la storia die del suo2049. Lahaprotagonista Michelle Yeoh nel ruolo di un replicante che si avvicina alla fine della sua "vita". Dimitri Abold (Hunger Games), Katelyn Rose Downey (The Nun II), Lewis Gribben (Somewhere Boy) e Daniel Rigby (Renegade Nell) si uniranno as regular insieme a Hunter Schaeffer. Sono in arrivo anche alcune guest star ricorrenti,Amy Lennox (Holby City), Johnny Harris (Un gentiluomo a