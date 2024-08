Bambina di 9 anni con una necrosi deve essere operata d’urgenza ma a Brindisi sono tutti in ferie Trasferita d’urgenza a Roma le proteste del padre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Unadi 9si ritrova a combattere contro unaal gluteo. La famiglia, preoccupata, si è recata all’ospedale Perrino di, ma la situazione è degenerata. Non cimedici disponibili per operarla. Il, sconvolto, non nasconde la sua rabbia: “La sanità non può andare in vacanza”.Leggi anche: La verità dopo 40, babysitter ammette di aver ucciso il bimbo al quale badava Costretti al trasporto privato fino aLa piccola, affetta da una grave infezione che richiede un intervento immediato, ha bisogno di cure specialistiche. L’ospedale, però, non ha il personale necessario per eseguire l’operazione. Una carenza che colpisce dritto al cuore la famiglia, costretta a trovare una soluzione alternativa. Dopo aver valutato le opzioni, i genitori decidono di non fermarsi a Bari, come suggerito dai medici, ma di andare oltre.