Allarme dopo il regolamento di conti | Ma qui non ci sono zone calde

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Droga? Ad Arluno, a differenza delle famigerate aree boschive del Varesotto e dell’Alto Milanese, non esistono vere e proprie ““ in cui lo spaccio si è radicato profondamente. Tuttavia, come ovunque, anche qui esiste il problema del traffico di stupefacenti". Il sindaco di Arluno, Alfio Colombo, all’indomani della sparatoria avvenuta martedì sera in via Adua, spiega l’attuale situazione in paese. "Non mi risulta che nella nostra città ci siano aree sotto il controllo di bande di pusher", ha affermato Colombo, attualmente in ferie. "È evidente, però, che mantenere il controllo totale di ogni angolo di un territorio che comprende anchedi campagna è un compito arduo". Quando si menzionano ledi campagna ad Arluno, il pensiero corre subito alla Poglianasca.