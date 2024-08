Aggressione a martellate per gelosia | fermato un 63enne per violenza privata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pianoro (Bologna), 23 agosto 2024 – Aggredisce un altro uomo per motivi dia colpi di. Un, italiano, dovrà rispondere di, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti a offendere. Per lui è scattato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. È successo a Pianoro (Bologna). I carabinieri della stazione locale, coordinati dal comandante della Compagnia di San Lazzaro di Savena, maggiore Giulio Presutti, hanno eseguito nei confronti delun’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa – un 58enne del posto – dai luoghi frequentati dalla stessa, con applicazione del dispositivo elettronico. Appunto per, lesioni personali volontarie aggravate e porto di oggetti atti offendere.