Vigevano ustionati mentre stanno cucinando | due uomini e un bimbo in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 - Tre persone, tra le quali un bambino di 8 anni, sono rimastiquesta serastavanonella zona di via Lungoticino Lido, nei pressi del fiume Ticino. L’allarme è scattato intorno alle 19.30 e sul posto sono arrivati il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Azzurra die anche l’elisoccorso di Milano. Coinvolti nell’incidente domestico sono stati duedi 38 e 50 anni ed un bambino di 8. Uno dei feriti è stato trasferito all’Niguarda di Milano, gli altri due al Pronto soccorso dell’di, tutti in codice giallo. Nessuno di loro correrebbe pericolo di vita. In via Lungoticino Lido è arrivato anche un equipaggio della Volante del commissariato che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.