Ultime Notizie Roma del 22-08-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è quello di Mike il corpo di Quinto disperso recuperato dai Vigili del Fuoco all’interno del Relitto a 50 metri di profondità mezzo mi dà Porticello manca all’appello solo la figlia diciottenne Anna del magnate britannico dell’informatica di recuperati e portati a terra un quinto è individuato nel primo pomeriggio di ieri è arrivata la svolta l’estate speleosub dei Vigili del Fuoco hanno setacciato l’aria cabine anno prima trovato due corpi dopo altri due in serata secondo pronti è stato individuato il quinto cadavere entrata Intanto in fase delicata anche l’attività della procura di Termini Imerese sta ascoltando i superstiti del naufragio per un paio d’ore è stato sentito il comandante 51 anni della Nuova Zelanda per ricostruire cosa sia successo prima e durante la tempesta ipmt sono avanti di un ...