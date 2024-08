UFFICIALE ? Bellanova dal Torino all’Atalanta! Presto rivale dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024)il passaggio di Raouldal. Il laterale destro, ex Inter, incontrerà la sua squadra del cuore venerdì 30. COMUNICATO– “IlFootball Club comunica di aver cedutoBergamasca Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raoul. Tutto ilringraziaper il contributo offerto nella sua esperienza in granata e lo saluta augurandogli il meglio per il proseguimento della sua carriera”. Rinforzo dunque importantissimo per la Dea, che rafforza la propria fascia destra.ha giocato una stagione pure nell’Inter, la 2022-23, senza però ottenere il riscatto dal club nerazzurro. Lo stesso laterale è da sempre un tifoso della Beneamata. Venerdì 30 potrà sfidarla con la maglia della Dea in campionato alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano.