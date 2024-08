Tennis | Jasmine Paolini una crescita esponenziale straordinaria

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un anno pazzesco per. Lata azzurra ha incassato tantissime soddisfazioni arrampicandosi, addirittura, in cima al mondo delle Olimpiadi di Parigi 2024 conquistato un incredibile medaglia d’oro in coppia con Sara Errani. Una maturazione, improvvisa ma repentina, che ha portato la toscana a diventare una dellete più in vista del WTA grazie al quinto posto in classifica. Incassa, la ragazza, un durissimo lavoro svolto sempre con passione e voglia di emergere: ecco, finalmente, i frutti maturi e succosi della sua abnegazione costante., le parole di coach Furlan: “Un anno ricco di soddisfazioni” (Credit foto – Eurosport.com)“È stato un anno ricchissimo di soddisfazioni.