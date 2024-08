Sinner agli Us Open la prima sfida è con l’americano McDonald ma il sorteggio mette Alcaraz e Medvedev sulla sua strada

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Us, aterminato gli accoppiamenti degli azzurri al primo turno vedono Jannikdebuttare contro lo statunitense Mackenzienel primo turno del singolare maschile del torneo di tennis del Grande Slam, al via lunedì 26 agosto a New York. Ileffettuato oggi ha delineato il tabellone: e laagonistica che si apre al campione azzurro numero 1 del mondo delinea un percorso che potrebbe portarlo ad incontrare un altro statunitense Alex Michelsen al secondo turno e il cileno Nicolas Jarry, numero 26 del tabellone, al terzo. E non solo: per gli ottavi di finale già si ipotizza la possibilecon lo statunitense Tommy Paul, per poi affrontare ai quarti il russo Daniil, vincitore a New York nel 2021. In semifinale, poi, l’incontro con lo spagnolo Carlos, campione dello Us2022.