Regione Fvg ottimisti su vendemmia ma c' è incognita meteo

(Di giovedì 22 agosto 2024) "C'è ottimismo per l'annata vitivinicola 2024 anche se il clima ci ha abituati a non dire nulla fino all'ultimo momento; siamo comunque fiduciosi e speriamo di raccogliere i risultati di quella che si prospetta unapositiva". E' l'auspicio espresso dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier per l'annata 2024 del settore vitivinicolo, a Prele dell' Associazione Enologi Enotecnici Italiani (Assoenologi) nel dip. Agraria Polo Scientifico - Tecnologico dell'Università di Udine.