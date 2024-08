Picchia la moglie per gelosia davanti ai figli e la manda in ospedale | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Imola, 22 agosto 2024 – Nonostante la condanna del tribunale, ha continuato a prendersela con la. Così un 35enne originario della Tunisia, appunto già noto alle forze dell’ordine, è statonei giorni scorsi dai carabinieri di Imola per maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza diminori e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo, già condannato nel 2020 per reati analoghi, negli ultimi mesi ha messo in atto continue violenze verbali, psicologiche e fisiche nei confronti dellaconvivente, anche in presenza dei lorominori. L’ultimo episodio è avvenuto verso la metà dello scorso mese di maggio, quando l’uomo ha aggredito fisicamente la, successivamente medicata in pronto soccorso e dimessa con una prognosi di cinque giorni.