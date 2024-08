Monte Rosa due persone cadono con il parapendio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio sul versante svizzero del massiccio del, dove duehanno perso la vita durante un volo in. Le vittime si trovavano sulla cima del Breithorn, a 4.165 metri di altitudine, con l’intento di effettuare un volo inbiposto. Secondo quanto riferito dalla polizia del Canton Vallese, l’incidente è avvenuto intorno alle 15, quando i due hanno incontrato delle difficoltà durante la fase di decollo. Per ragioni ancora da chiarire, ilè precipitato, facendo cadere i due sfortunati per diverse centinaia di metri lungo la parete Nord della montagna. I soccorsi sono stati attivati immediatamente dopo l’allarme lanciato da alcuni testimoni presenti sul luogo. I soccorritori di Air Zermatt, intervenuti sul posto, hanno purtroppo trovato i corpi senza vita dei due parapendisti.