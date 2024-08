LIVE Atletica Diamond League Losanna 2024 in DIRETTA | Furlani vuole continuare a stupire! Simonelli per il riscatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladell’edizionedel meeting didileggera, undicesima tappa della. Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera torna dopo le Olimpiadi di Parigi. Oggisarà il palcoscenico di tante rivincite dopo le sfide a Cinque Cerchi con una vera e propria parata di stelle che gli appassionati potranno ritrovare dopo l’appuntamento olimpico. Dopo i Giochi Olimpici torna in scena lacon una volata che assomiglia ad una grande, itinerante, parata di stelle che inizierà domani, mercoledì 22 agosto, a, proseguirà poi a Chorzow, Roma e Zurigo per concludersi a Bruxelles con le finali. Fari puntati sugli atleti italiani che parteciperanno al meeting di