Le Girls Ancona pronte a vivere una nuova sfida

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il Basketè pronto. La società anconetana dopo la soffertissima stagione scorsa, conclusasi dopo tanti problemi in campo e fuori con una meritata salvezza nell’avvincente play-out contro Roma, è ripartita dallo stesso coach, Luca Piccionne, subentrato in corsa ma artefice della salvezza e da una squadra profondamente rinnovata per disputare un torneo di serie A2 meno sofferto e centrare l’obiettivo minimo della permanenza con maggiore anticipo rispetto alla stagione scorsa. Roster praticamente completato per le biancorosse con la società che ha reso noto i numeri di maglia in vista della serie A2 2024-25, che si è aperta proprio ieri con l’avvio della preparazione in vista del campionato, anticipato dalla prima amichevole stagionale in programma il 7 settembre contro il Basket 2000 Senigallia, militante in serie B.