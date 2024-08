La festa del patrono a San Ginesio Tre giorni di musica e tradizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tredi, a San, per il. Da domani a domenica le vie del centro storico e i giardini del Colle Ascarano saranno la cornice di tanti appuntamenti,, gastronomia e tradizioni. La manizione è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Si parte domani sera con un’ampia offerta gastronomica: piazza Holland sarà animata da numerosi food truck, con piatti tipici locali e street food. Alle 21.30, in piazza Gentili, il corpo bandistico di Sandarà il via al Concerto d’Estate, mentre ai giardini del Colle Ascarano si esibiranno gli Orchestrali Bastardi, gruppo di cantautori blues, seguito da Dj Doc, dalle 23. La giornata sarà arricchita anche da spettacoli teatrali. Alle 18, all’oratorio San Filippo Neri, va in scena lo spettacolo per famiglie "Tutta Testa" di Davide Calvaresi, mentre alle 21.