Jean-Luc Mélenchon | Voglio far destituire Macron la sua è una deriva autoritaria

(Di giovedì 22 agosto 2024)-Luc, leader della sinistra francese, dice che quella di Emmanuelè una. Perché il presidente mette in discussione il suffragio universale. E per questo vuole destituirlo e una mozione di censura verso il governo che sceglierà se non tenesse conto del risultato del voto. «Dalla Rivoluzione del 1789 il diritto di veto è stato negato al monarca», ricorda ironicamente in un’intervista al Fatto Quotidiano. «Deve nominare, non scegliere, il primo ministro», precisa. «Adesso il presidentesi arroga il diritto di veto sul risultato del suffragio universale. Accidenti! Già nel 1789 al re Luigi XVI, prima ancora che fosse istituita la Repubblica, era stato negato questo privilegio da un voto della prima Assemblea!».