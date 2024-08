Inter-Lecce Gotti cambia per la rifinitura | un’assenza ormai certa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024)sarà uno degli anticipi della seconda giornata di Serie A di sabato, alle ore 20.45. Per la partita del Meazzacerto di non poter contare su un giocatore, che anche questo pomeriggio non si è allenato in gruppo. IL REPORT – L’annuncio del: “La preparazione dei giallorossi, in vista del match di sabato con l’, è proseguita nel pomeriggio sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. Mohamed Kaba ha proseguito nel lavoro personalizzato. Domani pomeriggio è in programma laal Via del Mare prima della partenza in charter per Milano”., le novità dalla formazione salentina L’ASSENZA – Stando al report che leggete sopra, per Kaba èscontato che non ci sarà un posto fra i convocati per la partita. Il centrocampista non si è mai allenato in gruppo dall’inizio della preparazione, dopo un precedente infortunio.