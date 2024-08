Incendio di Roma | In pericolo di vita quattro soccorritori VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Abbiamo 4 pazienti in prognosi riservata e indi. Il più grave è il vigile del fuoco di 51 anni, l’unico per ora non intubato, ma presenta le ustioni più gravi per estensione e profondità. Interessano il 54 per cento del corpo”. Così Giuseppe Spaltro, direttore del Centro Grande Ustionati del Sant’Eugenio di, sulle condizioni deiferiti durante le operazioni di spegnimento del maxi rogo di ieri a. “Tre suverranno operati la prossima settimana – aggiunge – verrà rimossa la parte necrotica delle ustioni e effettuata una copertura con innesti da donatori del banco della pelle di Cesena. Dopo il primo intervento ce ne saranno altri”.