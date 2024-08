DS 4 Hybrid | l' incontro fra l' eleganza e la tecnologia ispirata dalla Formula E

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Per chi è alla ricerca della potenza, ma senza rinunciare al comfort dell'elettrico e all'di un design sofisticato, la scelta non può che ricadere sulla DS 4. Gli artigiani del Marchio francese, infatti, hanno dato vita a una vettura, vincitrice del premio per l'auto più bella assegnatogiuria della 37ª edizione del Festival Internazionale dell'Automobile, che si caratterizza per le eccellenti proporzioni, una silhouette atletica, i cerchi in lega particolarmente elaborati (che possono essere anche sostituiti con quelli da 20''), le audaci linee aerodinamiche (che permettono di risparmiare carburante), le maniglie delle porte a filo, i fari Matrix Vision ispirati a Parigi (che emanano ipnotici fasci di luce da 150 Led) e la calandra color nero lucido rifinita con le DS WINGS e impreziosita da sottili spruzzi di luce creati da perle cromate a cascata.