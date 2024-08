Colpo di scena Dybala rimane alla Roma L’argentino ai tifosi | Ci vediamo domenica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) “GrazieCi”. Poche parole, che però per idellavogliono dire tutto: così Paulosu Instagram ha di fatto annunciato la sua permanenza in giallorosso. Un incredibilediche si è concretizzato nelle ultime ore, quando il passaggio delall’Al-Qadsiah sembrava cosa fatta. Infatti, quello odierno sembrava dover essere l’ultimo allenamento della Joya a Trigoria, tanto che un gruppo nutrito digiallorossi si erano recati presso il centrono per salutare un’ultima voltaprima del trasferimento. Poi il clamoroso testacoda, certificato dal post dele anche dstoria di Leandro Paredes, che ha scritto: “Per chi non ha capito, la Joyacon noi”.