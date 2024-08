C’è un indagato Omicidio Sharon Verzeni clamoroso colpo di scena

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sono passate tre settimane dalla morte di, la 33enne uccisa a coltellate mentre camminava di notte da sola, a Terno d’Isola. Ieri sono stati ascoltati per quasi 7 ore i genitori, come persone informate sui fatti. Oggi è toccato alla madre di Sergio Ruocco e agli zii materni. Si scava nella vita privata della donna uccisa alla ricerca di un indizio che possa aiutare nelle indagini e trovare il killer che ha agito nella notte mentre la 33enne camminava da sola. Al momento, le varie piste emerse, si sono rivelate infondate o inconsistenti. Non è escluso che nei prossimi giorni possa essere ancora sentito (sarebbe la terza volta) anche il compagno di, Sergio Ruocco, che al momento dell’della ragazza si trovava a casa.