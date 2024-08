Bennifer addio JLo e Affleck divorziano Nozze lampo a Hollywood

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024), la favola è finita. La coppia formata da Jennifer Lopez e Bennon esiste più. Al tribunale di Los Angeles, martedì scorso la popstar Jennifer Lopez ha depositato i documenti per il divorzio, dopo appena due anni di matrimonio. Un matrimonio che a sua volta sembrava la happy end di una storia nata vent’anni fa, finita male e poi risorta dalle ceneri, come la enorme fenice che Benha tatuata sulla schiena. Il matrimonio fra Ben e Jennifer era stato firmato a Las Vegas, e seguito da una sontuosa cerimonia in Georgia, il 20 agosto 2022. Simbolicamente, la separazione viene sancita da Jennifer il 20 agosto, lo stesso giorno, due anni dopo. Già da qualche mese, secondo siti e tabloid, i due vivevano separati. Jennifer Lopez aveva cancellato il suo tour estivo dichiarando che voleva passare più tempo con i figli. Figli avuti dal precedente marito Marc Anthony.