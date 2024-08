Bayesian il monitoraggio dell’Arpa sulla barca affondata | Verifiche in corso sull’impatto ambientale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Mentre prosegue il lavoro dei sub per completare il recupero dell’ultimo corpo rimasto intrappolato nel veliero, un altro elemento del naufragio deve essere preso in considerazione e valutato. L’impatto. Per questo l’Arpa Sicilia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sta monitorando la situazione, Una équipe dell’ente pubblico che si occupa di tutelare e gestire le risorse ambientali della Sicilia, come apprende l’Adnkronos, è arrivata a Porticello (Palermo) per effettuare dei prelievi e dei campioni nello specchio d’acqua in cui è affondato lo yacht di lusso. “Siamo stato allertati ieri pomeriggio e abbiamo fatto dei campioni che abbiamo già mandato in laboratorio. Nel giro di 24 o 48 ore al massimo avremo i risultati”, spiega all’Adnkronos il direttore generaleVincenzo Infantino.