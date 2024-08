Baseball | Parma reagisce batte Macerata in gara-7 e va in finale contro San Marino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Saràclima-Sanlascudetto del campionato italiano di, o in altri termini la sfida che vale le ItalianSeries. I ducali vincono in-7 dellascudetto un confronto che, fino all’ultimo inning, era perso: invece diventa 5-3 con un colpo di mano del suo giocatore più rappresentativo, Alex Liddi. Ma andiamo con ordine. Dopo che nei primi tre inning non accade nulla che significhi punto, nel quarto sono un singolo di Leonora e un errore difensivo dia rendere possibile l’approdo sul 2-0 da parte di, che a questo punto sogna in grande dopo esser stata sotto 0-3 nell’intera serie. E sogna al Cavalli di, per capirci. Nella sesta ripresa, poi, le cose si fanno ancor più concrete per i marchigiani, che trovano da Splendiani il singolo del 3-0 nella parte alta.