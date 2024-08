America’s Cup 2024 oggi in tv | orari regate preliminari 22 agosto programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024)giovedì 22(a partire dalle ore 14.00) andranno in scena le primedellaCup. Si alza il sipario a Barcellona, dove incomincia la competizione sportiva più antica al mondo: in questo fine settimana ci sarà spazio per una serie di match race, ovvero sfide testa a testa che permetteranno ai vari equipaggi di fare un punto della situazione sulle proprie barche e che consentiranno agli spettatori di capire qualcosa in più sugli AC75 che vedremo all’opera nelle acque spagnole. Nella giornata odierna si disputeranno quattro. Ad aprire le danze saranno gli ambiziosi svizzeri di Alinghi, al grande ritorno nella competizione, contro i poco quotati francesi di Orient Express. A seguire toccherà a Luna Rossa: il sodalizio italiano fronteggerà Team New Zealand, ovvero i detentori della Coppa America.