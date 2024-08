Addio a Torquati L’abbraccio della città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) La piccola chiesa di San Giuseppe non è riuscita a contenere le tante persone che sono intervenute per dare l’ultimo saluto a Nazzareno, un uomo che ha dato tanto alla. "Era una persona dalla mentalità che andava ben oltre il semplice ragionamento – ha affermato il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo - Aveva un modo di vedere le cose più avanzato rispetto alla maggior parte degli altri".aveva 71 anni ed era stato assessore con l’amministrazione Paolo Perazzoli il cui personaggio politico ha ricordato quante battaglie in quegli anni condussero insieme. Struggente il ricordo dei nipotini Arianna ed Emanuele. Tra i presenti anche l’ex sindaco Pasqualino Piunti, gli assessori Domenico Pellei e Bruno Gabrielli, i consiglieri Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci.