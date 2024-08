Young Boys-Galatasaray oggi in tv | orario e diretta streaming andata playoff Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida, valida per l’deidi. Doppio confronto da dentro o fuori per le due squadre, che non hanno dovuto disputare turni precedenti e si giocano il tutto per tutto nell’arco di sette giorni. Losi è già qualificato allalo scorso anno, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà la squadra turca. La sfida è in programma, mercoledì 21 agosto, alle ore 21:00. CALENDARIO PARTITEin tv:Il matchsarà visibile inesclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Sportface.