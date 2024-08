Venezia gli ultras disertano la trasferta a Firenze | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilandrà domenica inal Franchi per affrontare la Fiorentina ma il cuore pulsante del tifo dei lagunari diserterà ladia causa del ridotto numero di biglietti a loro riservati. I gruppi della Curva Sud arancioverde hanno emesso un comunicato congiunto, annunciando ildella loro decisione. “I gruppidella Curva SudMestre comunicano per una questione di principio e coerenza che a causa dell’esiguo numero di biglietti concessi, domenica non presenzieranno alla tanto attesadi. O tutti o nessuno! Si chiede pertanto al popolo arancioverde di rispettare la decisione del tifo organizzato evitando di esporre in balconata qualsiasi tipo di pezza“. L'articolo, glila: ilCalcioWeb.