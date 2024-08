Un Lato B da medaglia d' oro La riconoscete? La foto che fa impazzire lo sport italiano | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "In questa vita bro ci vuole il c***o". La citazione (del rapper Salmo) è dad'oro. Anzi, "d'Orro", come ironizza nei commenti un fan. Lei è Alessia Orro, una delle stelle dell'Italvolley femminile capace di rompere il tabù e vincere lapiù preziosa pochi giorni fa, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una soddisfazione enorme per tutti, dal ct Julio Velasco (alla guida del mitico Dream team maschile che negli anni Novanta aveva vinto tutto, tranne i Giochi), alle sue ragazze, con Paola Egonu e Myriam Sylla in testa. E ovviamente per tutto lo, che tra delusioni e sorprese ha concluso l'edizione olimpica più fortunata di sempre.