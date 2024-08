Tramvia e indennizzi è polemica | Nessun ristoro colmerà i disagi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Da un lato il comitato via San Giusto e via Masaccio che replica alla recenti dichiarazioni del sindaco Tagliaferri in materia di. Dall’altro il Partito Democratico campigiano che, tramite il segretario Lorenzo Galletti, annuncia "una grande occasione di discussione e approfondimento a settembre sull’argomento invitando i territori che già godono da tempo dei benefici dellae lo stesso sindaco". Non si placa insomma il dibattito su tram e rotaie, soprattutto dopo che nelle scorse settimane proprio Tagliaferri, dalle pagine de La Nazione, aveva ipotizzato "dei benefici, da parte dell’amministrazione comunale, nei confronti delle famiglie che avranno maggioridalla realizzazione della".