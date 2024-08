TIVOLI Arrestato in flagranza 29enne per furto in un bar-tabacchi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024), arresto, bar-, Carabinieri, Lazio, Cronaca – Colto “con le mani nel sacco” dai Carabinieri, il giovane è statoe posto ai domiciliari. I Carabinieri della Stazione dihannoinunitaliano, accusato diall’interno di un noto bar-della città. L’episodio è avvenuto la mattina di domenica scorsa, quando il giovane è stato sorpreso dai militari all’interno dell’esercizio commerciale, poco prima dell’orario di apertura. Il ladro si era introdotto nel locale forzando una porta e squarciando tendaggi in PVC. I Carabinieri, intervenuti prontamente, hanno colto il“con le mani nel sacco”, mentre cercava di portare via tre sacchi pieni di merce, per un valore complessivo di circa 800 euro.