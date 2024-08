Settembre a Prato si parte con la festa Indie più grande d’Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 - Sarà “lapiùd'Italia” ad aprire ufficialmente la nuova edizione di '', la tradizionale manizione di piazza del Mercato Nuovo ache dal 4 al 15animerà il fine estate pratese con concerti, Palla Grossa, mercatini, street food e area giochi per bimbi. L'appuntamento col concerto inaugurale è per mercoledì 4alle ore 21.30. La serata, ad ingresso gratuito, sarà curata dal collettivo 'Power', che suonerà dal vivo le canzoni che più di ogni altre raccontano la generazione attuale. “Sarà come un abbraccio collettivo – sottolinea Paolo Sax, titolare di 'Music Staff' che organizzerà gli eventi di '' –. Un coro esagerato sulle canzoni che più di ogni altra cosa stanno raccontando questa generazione di giovani.