Quando torna in gara Jacobs | definite altre due gare oltre al Golden Gala

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo le ottime prestazioni sfoderate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, che purtroppo non sono bastate per salire sul podio (quinto posto nei 100, quarto nella 4×100) e per bissare la clamorosa doppietta di Tokyo 2021, Marcellè pronto a rimettersi in gioco nelle prossime settimane in vista dell’ultima parte della stagione outdoor. “Le prossime sfide sono alle porte, e sono pronto a viverle al massimo! 25 agosto: Silesia – Diamond League. 30 agosto: Roma –(Diamond League). 9 settembre: Bellinzona –’ dei Castelli. Non vedo l’ora di scendere in pista e dare tutto. So che sarete con me, e questo mi dà una forza incredibile. Il meglio deve ancora venire! LET’S GO!“, ha annunciato lo sprinter azzurro con un post sui social.