Pd | feste dell' Unità chiamano da Padova a Manfredonia agenda Schlein ' full'

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago (Adnkronos) - Il momento 'clou''estate militante lanciata da Ellyè di sicuro la festanazionale del Pd. L'evento che quest'anno si tiene a Reggio Emilia è stato appena presentato, è dedicato alla costruzione'alternativa e vede la presenza di tutti i leader di opposizione (tranne Matteo Renzi). La segretaria, come vuole la tradizione, chiuderà la festa nazionale l'8 settembre con un dibattito (alle 18) dal titolo 'Costruiamo l'alternativa per l'Italia'. Ma quella di Reggio Emilia si prospetta come unae tante tappe che attendonoal rientro dalle ferie estive. Almeno a giudicare dalla sua, già fitta, quello che attende la segretaria dem potrebbe essere un autunno militante, dopo l'estate. La presenzaa leader dem è stata infatti già annunciata in diversi eventi in tutta Italia.