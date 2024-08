Lavoro | Calderone sul reddito medio strategia sta funzionando

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Alla luce dei numeri raccolti dall' Ocse che vedono, sulpro capite, l'Italia crescere più degli altri Paesi del G7, "lasta, adesso si tratta di agganciare il trend positivo e stabilizzarlo, con investimenti per la produttività e l'occupazione, sostegno al welfare aziendale e, soprattutto, promozione della contrattazione collettiva con cui valorizzare tutte le leve retributive disponibili". Lo ha detto la ministra dele delle Politiche sociali, Marina Elvirain una intervista a 'ilSussidiario.net' in occasione della sua presenza oggi al Meeting di Rimini. Riguardo al rapporto con i sindacati, ha proseguito, "sono una ferma sostenitrice del dialogo e del rispetto nel confronto. In questi mesi non mi sono mai sottratta, anche quando sono stata chiamata in causa per responsabilità difficilmente attribuibili al solo ministro del