Golf | al BMW Championship 2024 continua la corsa della FedEx Cup Resteranno in 30 a fine torneo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sono rimasti in 50 a concorrere per il titolo di miglior giocatore sul PGA Tour nella stagione. Saranno loro ad affrontare il BMW, che poi è una sorta ditore del Western Open, evento antichissimo che trae le sue origini dal 1899. Dal 2007, però, il concetto è totalmente cambiato, perché se il Western Open era un evento normale nel suo svolgimento, con un field regolare, questo, di scena dal 2007, è a partecipazione limitata. Al Castle PinesClub di Castle Rock, nel Colorado, arriva da leader Scottie Scheffler, che mantiene in questa fase la situazione di leader assoluto davanti a Xander Schauffele. Per i due un vero e proprio duello, che rispecchia anche una certa parte dell’andamentostagione. Dominante l’uno lungo tutta la prima parte dell’anno, nonché con l’ulteriore pregio dell’oro olimpico, con due Major in cassaforte l’altro.