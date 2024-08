Fiorentina Palladino | Teniamo tanto alla Conference In porta può giocare De Gea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 - Raffaelepresenta l'andata del Play Off diLeague contro la Puskas Akademia in programma domani sera al Franchi. Queste le sue parole dal Media Center del Viola Park. "L'emozione c'è, è ovvio. Anche l'adrenalina. E' già figlia degli allenamenti settimanali. Siamo concentrati, questa partita è molto imnte per noi. Siamo carichi e motivati, cercheremo di fare una grande prestazione. Siamo pronti. Per noi questa coppa è imntissima, per me, per i ragazzi e per la società. Cia passare il turno, vogliamore entusiasmo. Le finali si possono anche perdere, per noi è fondamentale adesso passare il turno". Sul doppio impegno settimanale "Cambia che non abbiamo la settimana tipo, non lavoriamo su 5-6 giorni ma su 2-3. Non cambia altro, per noi dev'essere un orgoglio fare questa competizione.