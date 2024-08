Fiamme e fumo nella sala macchine Panico a Piombino evacuato un traghetto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un passeggero soccorso per un attacco die una donna con piccole escoriazioni dovute alla discesa dallo scivolo d’emergenza durante l’evacuazione: entrambi hanno rifiutato il ricovero. È il bilancio dei sanitari del 118 dopo l’incendio sviluppatosi ieridi undella Corsica Sardinia Ferries diretto all’Elba. Le 300 persone (274 i passeggeri) che erano a bordo sono state evacuate. La nave, partita dal porto diintorno alle 15.15, dopo circa un quarto d’ora è stata fatta rientrare in porto dopo che è stato rilevato deldove è scoppiato l’incendio. Il rogo è stato subito domato, ma ha determinato un’avaria ai comandi portellone poppiero che non è stato possibile aprire una volta che ilè rientrato a: per questo è scattata la procedura di emergenza.