Era la segretaria del Lager Colpevole

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Condannata a 99 anni per una colpa di quando era diciottenne, quando erain un. Ha un senso? E la pena è quasi simbolica, appena due anni, con la condizionale. L’imputata, Irmgard Fürchner, aveva presentato appello, ma il tribunale di Lipsia ha confermato la sentenza emessa nel dicembre del 2022. Nessuno che ha lavorato in un campo di sterminio può essere considerato un semplice testimone. Questo sarà l’ultimo processo per i crimini nazisti compiuti durante il III Reich. La giovane Irmgard era una, ma non era innocente, con il suo lavoro burocratico ha collaborato alla morte di 10505 deportati ebrei, e questa colpa non va mai in prescrizione. "Non ci sono piccoli e grandi criminali, e non è una vendetta tardiva.