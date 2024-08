Elezioni Usa 2024 Obama e Michelle lanciano Kamala | Yes she can

Leggi tutta la notizia su firenzepost

Se mancava il sigillo definitivo per la candidatura diHarris, ci ha pensato Baracka confezionarlo. Il primo presidente nero degli Stati Uniti e la più carismatica First Lady americana, ancora oggi fonte d'ispirazione per milioni di persone, Barack e, coppia d'oro dei democratici è tornata a Chicago per infiammare la convention: contrapponendo l'America di Harris - ottimista, diversificata, plurale, aperta, compassionevole - contro quella oscura, divisa e intrisa d'odio di Donald Trump. "Yes she can", ha detto Barack dedicando ad Harris il suo iconico slogan, subito adottato dalla folla