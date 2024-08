Due rapine in poche ore a Forlì bandito agisce indisturbato | Eppure tutti hanno visto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 – Sono le 20.35 di lunedì. Il chiosco ’Fata Piada’, via Campo di Marte, affiancato allo stadio Morgagni, è stracolmo. Gente ai tavoli. Clienti in piedi che attendono l’asporto. Poi, tra loro, nella folla, saltando la fila, si palesa un tipo. Che ha una pistola in mano. Le tre addette del chiosco si bloccano. Impietrite. Il tizio non spiccica verbo. In testa una specie di berretta scura, al collo una sciarpa: “Non ha detto una parola – dice Sara, una delle tre ragazze dietro al bancone –. Dopo averci fatto vedere per bene la pistola s’è diretto alla cassa, l’ha svuotata e se n’è andato”. Sara è ancora sotto choc. “Paura? Eh sì direi Anche perché quella pistola poteva anche essere vera: io il tappo rosso non l’ho mica”.